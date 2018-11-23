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Шоппинг в черную пятницу

В России предупредили о возможных кражах данных в "черную пятницу"

© AFP 2018 / MARK RALSTON
Общество
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Специалисты Роскомнадзора сообщили о возможном появлении мошеннических сайтов, "лендинговых" страниц.

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Роскомнадзор предупредил об угрозе кражи данных в "черную пятницу", сообщает РИА Новости.

Специалисты сообщили о появлении в ходе международной акции мошеннических сайтов, которые незаконно собирают персональные данные пользователей, "лендинговых" страниц.

Шопинг в черную пятницу
© AFP 2018 / ROBYN BECK
Обмануть шопоголика: выявлено 400 сайтов-подделок перед "черной пятницей"

Накануне сообщалось о выявлении 400 сайтов-подделок перед "черной пятницей" – порталы копируют известные интернет-магазины, в том числе AliExpress, и присваивают деньги. Среди целей мошенничества – реализация контрафактных товаров и кража данных банковских карт.

"Черная пятница" – традиционная распродажа в супермаркетах и других торговых точках. В США эта акция следует за Днем благодарения. Жители России могут приобрести с большими скидками одежду, обувь, украшения, электронику, образовательные и страховые услуги, даже квартиры.

Теги:
Роскомнадзор, Мошенничество, черная пятница



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