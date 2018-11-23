В Узбекистане наградили лучших ученых

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В Узбекистане вручили награды лучшим ученым по версии крупнейшей мировой базы данных научных публикаций Scopus, сообщает Газета.UZ.
Учеными года признаны Дильшат Туляганов из филиала Туринского политехнического университета, Бобомурад Ахмедов из Национального университета Узбекистана, а также Темирбек Усманов из Академии наук республики. Звания лучшего молодого ученого был удостоен Мираббос Ходжамбердиев, а победительницей в номинации "Женщины в науке" стала Шахло Турдикулова.
Заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов на церемонии отметил: страна ставит перед собой высокие цели — увеличить охват молодежи высшим образованием, а в дальнейшем — трансформировать саму систему.
Церемония награждения прошла в рамках первого международного научного форума ученых Узбекистана.