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В Узбекистане назвали Ученых года по версии Scopus Award

В Узбекистане наградили лучших ученых

© Facebook / Elsevier Central Asia
Общество
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Церемония состоялась в Ташкентском государственном экономическом университете. Заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов и советник президента Абдужаббар Абдувахитов вручили победителям дипломы и статуэтки.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В Узбекистане вручили награды лучшим ученым по версии крупнейшей мировой базы данных научных публикаций Scopus, сообщает Газета.UZ.

Учеными года признаны Дильшат Туляганов из филиала Туринского политехнического университета, Бобомурад Ахмедов из Национального университета Узбекистана, а также Темирбек Усманов из Академии наук республики. Звания лучшего молодого ученого был удостоен Мираббос Ходжамбердиев, а победительницей в номинации "Женщины в науке" стала Шахло Турдикулова.

Шухрат Мирзаев, заместитель директора филиала МГУ в Ташкенте по духовно-просветительской работе
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Кроме того, были отмечены заслуги ведущих авторов по шести категориям. Рауфхон Салаходжаев получил награду за публикации по гуманитарным наукам, Улугбек Абдуфаттаев — за медицину, Иброхим Абурахмонов — сельское хозяйство, Олим Рузимурадов — инжиниринг и технологии, Бахром Омиров — за естественные науки, а Татьяна Хегай — за публикации по социальным наукам.

Заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов на церемонии отметил: страна ставит перед собой высокие цели — увеличить охват молодежи высшим образованием, а в дальнейшем — трансформировать саму систему.

Церемония награждения прошла в рамках первого международного научного форума ученых Узбекистана. 




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