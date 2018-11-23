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Рядовой Жамшид Химматов

Доигрался: куда Мирзиёев отправил выступившего перед ним солдата

Фото: Минобороны Узбекистана
Общество
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По распоряжению президента Узбекистана военнослужащий, сыгравший для главы государства на рояле, будет принят в консерваторию на льготных условиях.

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Рядовой Жамшид Химматов, который сыграл на пианино для Шавката Мирзиёева, будет зачислен в Государственную консерваторию республику, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Игру молодого человека президент услышал во время посещения Нукусского гарнизона Северо-Западного военного округа 16 ноября. В ходе визита верховный главнокомандующий  ознакомился с условиями, в которых находятся военнослужащие, понаблюдал за процессом занятий, проводимых по различным направлениям, побеседовал с молодежью.

Шавкат Мирзиёев 16 ноября посетил Нукусский гарнизон Северо-западного военного округа
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Тогда-то солдат Жамшид Химматов, проходящий срочную военную службу в одной из воинских частей, исполнил для главы государства на фортепиано отрывки из национальной и мировой оперы и удостоился аплодисментов присутствовавших.

"По поручению президента Жамшид Химматов после окончания срочной военной службы будет принят на учебу в Государственную консерваторию Узбекистана на льготной основе", - сообщает пресс-служба ведомства.

Сам Химматов, комментируя это решение Шавката Мирзиёева, заявил, что его мечта исполнилась, и теперь он постарается оправдать высокое доверие.

В планах у молодого человека - служить в военном оркестре Вооруженных Сил страны.

Жамшид Химматов родился в Термезском районе Сурхандарьинской области. В 2017 году окончил Термезский колледж искусства по классу "Артист академического вокала". В этом году он был призван на срочную военную службу, сейчас проходит службу в Нукусском гарнизоне.




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