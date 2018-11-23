Пятимесячные малыши поняли грамматику языка

К такому выводу пришли немецкие ученые – дети под их наблюдением реагировали на части главного предложения, разделенного придаточным.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. Пятимесячные дети, которые еще даже не умеют говорить, распознают языковую рекурсию – части главного предложения, разделенного придаточным, сообщает научное издание Science Advances.

Чтобы это выяснить, немецкие ученые с помощью электроэнцефограммы измеряли активность головного мозга младенцев при обработке звуков – они реагировали на конструкцию в правильно построенных фразах.

Все дети, которые участвовали в исследовании, были рождены в семьях, говорящих на немецком языке, они не имеют неврологические заболевания и проблемы со слухом.

Для эксперимента исследовали среди прочих следующее предложение: "Мальчик, за которым гналась девочка, пнул мяч". Взрослые носители языка понимают, какому субъекту принадлежит какое действие.

Во время исследования каждая часть фразы была представлена в виде определенного звука.