19:44 23 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Младенец

Пятимесячные малыши поняли грамматику языка

CC BY-SA 2.0 / Bridget Coila / Holding Hands With a Newborn Baby
Общество
Получить короткую ссылку
9 0 0

К такому выводу пришли немецкие ученые – дети под их наблюдением реагировали на части главного предложения, разделенного придаточным.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. Пятимесячные дети, которые еще даже не умеют говорить, распознают языковую рекурсию – части главного предложения, разделенного придаточным, сообщает научное издание Science Advances.

Чтобы это выяснить, немецкие ученые с помощью электроэнцефограммы измеряли активность головного мозга младенцев при обработке звуков – они реагировали на конструкцию в правильно построенных фразах.

Все дети, которые участвовали в исследовании, были рождены в семьях, говорящих на немецком языке, они не имеют неврологические заболевания и проблемы со слухом.

Для эксперимента исследовали среди прочих следующее предложение: "Мальчик, за которым гналась девочка, пнул мяч". Взрослые носители языка понимают, какому субъекту принадлежит какое действие.

Во время исследования каждая часть фразы была представлена в виде определенного звука.

По теме

Ученые нашли способ заставить старый мозг работать, как молодой
Теги:
Германия, Исследование и разработка, младенец



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр охраны природы Армении Эрик Григорян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Ценный ресурс

    Министерство охраны природы Армении пообещало сделать все возможное, чтобы в следующем году дополнительного водозабора из Севана не было.

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Внутри телевизионной башни в Ташкенте
Высоко сижу, или Что можно разглядеть с ташкентской телебашни
Проснувшийся вулкан на Курильских островах
На краю бездны: шокирующие кадры проснувшегося вулкана облетели весь Интернет
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054