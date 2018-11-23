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В Кыргызстане больные раком женщины шьют сумки

В Бишкеке больные раком женщины продают сумки и спасают себе жизни

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Общество
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На улице Киевской в столице Кыргызстана работает цех, где работают больные онкологическими заболеваниями.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. В Бишкеке больные раком женщины работают в цехе, который занимается производством экологически чистых сумок, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Деньги от продажи они тратят на химиотерапию и лекарства, также поддерживают друг друга морально и материально.

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Пресс-служба Минздрава Узбекистана
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Помимо цеха, в здании на улице Киевской в столице Кыргызстана располагается офис общественного фонда "Курдашым" ("Ровесница"), который работает под началом организации "Мы против рака" и был создан по инициативе ее главы Гульмиры Абдразаковой.

Специалисты фонда также оказывают денежную поддержку онкобольным. В Кыргызстане часто необходимая при лечении рака химиотерапия достаточно дорогая, в то время, как в соседних Таджикистане и Казахстане она проводится бесплатно.

В Узбекистане, в свою очередь, в ближайшее время намерены начать производство средств от рака и изделий для гемодиализа, Минздрав организует совместное предприятие с Беларусью.

Теги:
онкология, Кыргызстан, Бишкек



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