В Бишкеке больные раком женщины продают сумки и спасают себе жизни

На улице Киевской в столице Кыргызстана работает цех, где работают больные онкологическими заболеваниями.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. В Бишкеке больные раком женщины работают в цехе, который занимается производством экологически чистых сумок, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Деньги от продажи они тратят на химиотерапию и лекарства, также поддерживают друг друга морально и материально.

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Помимо цеха, в здании на улице Киевской в столице Кыргызстана располагается офис общественного фонда "Курдашым" ("Ровесница"), который работает под началом организации "Мы против рака" и был создан по инициативе ее главы Гульмиры Абдразаковой.

Специалисты фонда также оказывают денежную поддержку онкобольным. В Кыргызстане часто необходимая при лечении рака химиотерапия достаточно дорогая, в то время, как в соседних Таджикистане и Казахстане она проводится бесплатно.

В Узбекистане, в свою очередь, в ближайшее время намерены начать производство средств от рака и изделий для гемодиализа, Минздрав организует совместное предприятие с Беларусью.