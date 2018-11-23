Маленькой россиянке удалили двухкилограммовую опухоль

Решившись на операцию, доктора ставили перед собой одну цель — сохранить ребенку жизнь и добиться полного выздоровления.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Свердловские хирурги-онкологи провели уникальную операцию: они впервые удалили 2-килограммовую опухоль печени у 10-летней девочки. Новообразование оказалось злокачественным, сообщили в Областной детской клинической больнице (ОДКБ).

Поступив в Центр детской онкологии и гематологии ОДКБ, девочка прошла все необходимые обследования, но нужный ответ на вопрос о происхождении образования не был получен. Исходя из полученных данных, врачи больше склонялись к тому, что, возможно, образование доброкачественное, и в итоге решили провести оперативное вмешательство.

Из-за большого объема образования доктора отказались от классического доступа. Они открыли грудную клетку, рассекли диафрагму и переднюю грудную стенку, чтобы получить полный доступ к поврежденному органу и возможность удалять новообразование шаг за шагом. Операция длилась около пяти часов.

"Решившись на этот шаг, мы ставили перед собой единственную цель — сохранить ребенку жизнь и добиться полного выздоровления. В настоящее время пациентке проводится химиотерапия, согласно международному европейскому протоколу. И уже сегодня мы смело можем говорить о полном выздоровлении ребенка в самом ближайшем будущем", — рассказал детский хирург-онколог Областной детской клинической больницы Сергей Тупоногов.

Девочка уже находится дома, но за ее состоянием продолжают следить специалисты. Ребенок приезжает на плановые госпитализации. Маленькая пациентка чувствует себя хорошо, отмечается в сообщении.