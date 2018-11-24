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Деньги

Сколько стоит счастье: в России рассказали о финансовых потребностях

© Sputnik / Игорь Самойлов
Общество
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Аналитики рекрутингового агентства провели опрос и выяснили, что самые большие запросы у жителей Владивостока, а самые скромные – в Набережных Челнах и Оренбурге.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В России выяснили, сколько денег нужно для счастья, сообщает РИА Новости.

Аналитики рекрутингового агентства SuperJob провели опрос и пришли к выводу, что самые высокие запросы у жителей Владивостока – им для полной радости жизни требуется 208 тысяч рублей в месяц, а самые скромные у оренбуржцев и людей, живущих в Набережных Челнах. В этих городах назвали цифру, составившую 116 тысяч рублей.

Жителям Ростова-на-Дону для счастья требуется 203 тысячи рублей в месяц, а москвичам – 207 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге эквивалент счастья составил 160 тысяч рублей или чуть более 9 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

В исследовании участвовали респонденты старше 18 лет из городов с населением более 500 тысяч человек. С 7 по 23 ноября специалисты опросили по тысяче человек из 37 мест.

Теги:
Россия, Исследование и разработка, деньги



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