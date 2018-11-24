Узбекистан хочет войти в международные образовательные рейтинги

Представители Times Higher Education и QS 22 ноября прибыли в республику и провели встречи с ректорами высших учебных заведений.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Узбекистан посетили представители международных рейтинговых агентств - региональный директор QS по странам Восточной Европы и ЦА Зоя Зайцева и руководитель по странам СНГ Times Higher Education Егор Яблоков, сообщает пресс-служба Минобра.

Гости встретились с ректорами высших учебных заведений и обсудили с ними методология рейтинговых агентств. Стороны также отметили важность увеличения числа научных публикаций и их цитирования в базе данных Scopus – на ее основе формируется научная составляющая рейтингов.

"Безусловно, вхождение в рейтинги – это возможность повышения конкурентоспособности в международном образовательном пространстве", - заявил министр высшего и среднего специального образования Иномджон Маджидов.

Ранее сообщалось о визите в Узбекистан главы Парижской международной академии моды, это учебное заведение стремится сотрудничать с республикой.