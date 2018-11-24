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Сетки от комаров помогают бороться с малярией

Узбекистан победил малярию

ООН
Общество
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В целом в мире наблюдается тревожная тенденция – темпы сокращения этого заболевания и смертности замедляются.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Узбекистан рапортовал ООН о полной победе над малярией, сообщает пресс-служба Организации Объединенных Наций.

Республика обратилась к ВОЗ за данными, подтверждающими свой успех, также об уничтожении заболевания в ноябре сообщили Алжир и Аргентина.

"В ВОЗ призывают правительства и международное сообщество принять меры для сокращения смертности от малярии. Новый план включает в себя шаги по просвещению населения, внедрению рекомендаций ВОЗ по борьбе с этой болезнью, а также улучшению координации усилий различных ведомств", - уточняется в сообщении на сайте ООН.

К 2020 году Всемирная организация здравоохранения намерена сократить показатели заболеваемости малярией на 40%.

Ранее сообщалось, что на борьбу с ВИЧ в Узбекистане до 2022 года направят 50 миллионов долларов. В рамках программы запланировано бесперебойное обеспечение антиретровирусными препаратами и тест-системами, расширение медико-социальной помощи по профилактике, диагностике и лечению.

Малярия - это группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, которые человек может получить при укусе комарами. Болезнь сопровождается лихорадкой, ознобами, анемией.

Теги:
ООН, Узбекистан, малярия



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