Бесстрашная танцовщица на свадьбе показала опасный трюк - видео

Она станцевала на высоком поручне, пользователи по-разному отреагировали на порыв.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В группе "Диалог с народом" в социальной сети Facebook в субботу появилось видео, на котором девушка на свадьбе исполняет танец на высоком поручне, она двигается на опасной высоте, но не падает.

Пользователи неоднозначно отреагировали на порыв танцовщицы: одни нелицеприятно отозвались об ее умственных способностях, другие сочли это веселым.

"Кажется, что на наших свадьбах появились еще одна инновация", - написал один из читателей.

При этом танцовщица одета в национальный костюм.

Ранее в Сети также появились кадры зажигательных танцев узбекских женщин на свадьбе, дамы "отрывались" в кафе с открытой террасой. В пляске приняли участие представительницы прекрасного пола из разных возрастных категорий, танцевали они от души.