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Автомат Калашникова АК-47

ГУВД Ташкента: фото подростка с автоматом в руках оказалось постановочным

Sputnik / Табылды Кадырбеков.
Общество
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Студент колледжа опубликовал в соцсетях фотографию, где он целится из оружия в своего однокурсника.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Правоохранители Ташкента провели проверку после публикации в Instagram фотографии подростка с автоматом Калашникова в руках, сообщает пресс-служба ГУВД узбекской столицы.

Автомобиль после ДТП. Иллюстративное фото
CC0 / pixabay
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Сотрудники ГУВД выяснили, что 17-летний студент юридического колледжа сделал фотографию 14 января 2018 года перед подготовкой к спектаклю в честь Дня защитника Родины. В этой постановке студент играл террориста.

Однокурсник подростка подтвердил, что снимок был сделан в рамках театральной постановки.

Также правоохранители узнали, что автомат Калашникова на фото является муляжом и был на время взят студентами в аудитории класса военной подготовки.

В связи с возникшей ситуацией сотрудники правоохранительных органов провели беседу с учащимися колледжа на тему: "Предотвращение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних". 

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Теги:
фото, автомат, Ташкент, Узбекистан



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