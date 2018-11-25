14:15 25 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Юбилей военного лётчика Александра Харламова

Минобороны Узбекистана поздравило с юбилеем летчика Александра Харламова

© Мудофаа вазирлиги
Общество
Получить короткую ссылку
7 0 0

В Государственном музее Вооруженных сил республики открылась выставка, посвященная легендарному летчику.

ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Министерство обороны Узбекистана поздравило летчика Александра Харламова с 70-летним юбилеем, сообщает пресс-служба ведомства.

Торжественное мероприятие прошло в Государственном музее Вооруженных сил республики. В нем участвовали центральный ансамбль песни и пляски ВС.

Также в музее состоялось открытие специальной экспозиции, посвященной Харламову.

Юбилей военного лётчика Александра Харламова
© Мудофаа вазирлиги
Юбилей военного лётчика Александра Харламова

"Александр Харламов награжден орденами "Дустлик" и "Слава" за выполнение сложных и ответственных задач во время антитеррористической операции в 1999-2000 годах", - говорится в сообщении.

Начались узбекско-российские военные учения
Пресс служба Минобороны РУз
Минобороны Узбекистана учредило новый нагрудный знак для военнослужащих

Также Харламов активно участвовал в подготовке и в успешном применении летного состава вертолетной авиации Узбекистана. Он налетал свыше 7400 часов и получил звание "военный летчик-снайпер".

Родился Харламов в 1948 году в Казахстане. В 1966 году закончил Сызранское высшее военное летное училище. В 1991—1992 годах работал летчиком в Ташкенте. В 2009 -2011 годах летчиком –испытателем Чирчикского авиационно-ремонтного завода.

С 2015 года - председатель комитета по делам Почетных военных при Минобороны Узбекистана.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр охраны природы Армении Эрик Григорян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Ценный ресурс

    Министерство охраны природы Армении пообещало сделать все возможное, чтобы в следующем году дополнительного водозабора из Севана не было.

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Внутри телевизионной башни в Ташкенте
Высоко сижу, или Что можно разглядеть с ташкентской телебашни
Поющий осел
Такое не под силу даже оперным дивам: осел взял высокие ноты - видео
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054