Минобороны Узбекистана поздравило с юбилеем летчика Александра Харламова

ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Министерство обороны Узбекистана поздравило летчика Александра Харламова с 70-летним юбилеем, сообщает пресс-служба ведомства.

Торжественное мероприятие прошло в Государственном музее Вооруженных сил республики. В нем участвовали центральный ансамбль песни и пляски ВС.

Также в музее состоялось открытие специальной экспозиции, посвященной Харламову.

© Мудофаа вазирлиги Юбилей военного лётчика Александра Харламова

"Александр Харламов награжден орденами "Дустлик" и "Слава" за выполнение сложных и ответственных задач во время антитеррористической операции в 1999-2000 годах", - говорится в сообщении.

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Также Харламов активно участвовал в подготовке и в успешном применении летного состава вертолетной авиации Узбекистана. Он налетал свыше 7400 часов и получил звание "военный летчик-снайпер".

Родился Харламов в 1948 году в Казахстане. В 1966 году закончил Сызранское высшее военное летное училище. В 1991—1992 годах работал летчиком в Ташкенте. В 2009 -2011 годах летчиком –испытателем Чирчикского авиационно-ремонтного завода.

С 2015 года - председатель комитета по делам Почетных военных при Минобороны Узбекистана.