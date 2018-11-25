Орехи - в печь: в аэропорту Тюмени уничтожили продукцию из Узбекистана

Сухофрукты и орехи привезли в ручной клади и багаже трое пассажиров из Ташкента.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Международному аэропорту "Рощино" уничтожили орехи, смесь сухофруктов и абрикосовые косточки из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Продукцию привезли в ручной клади и багаже трое пассажиров из Ташкента. На владельцев подкарантинной продукции составлены протоколы об административном правонарушении.

Ранее Россельхознадзор не пустил в Саратов 20 тонн узбекских сухофруктов: на товаре отсутствовала информация об экспортере и импортере. Также маркировка продукции не соответствовала установленным требованиям.