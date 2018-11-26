Япония поможет улучшить интернет и скорость связи в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Японцы расширят магистральные сети Узбекистана по технологии уплотнения оптических каналов. Об этом пишет UzDaily.uz со ссылкой на поставление правительства Узбекистана "О мерах по обслуживанию кредита Японского банка международного сотрудничества и коммерческих банков Японии".

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В рамках документа предусмотрена реализация инвестиционного проекта "Расширение магистральной и мультисервисной сети передачи данных".

"Проект предусматривает расширение магистральной сети по технологии уплотнения оптических каналов (DWDM) и цифрового радиорелейного оборудования", - говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта составляет свыше 56 миллионов долларов. Японские банки JBIC и SMBC выделили более 52 миллионов кредитных средств для того, чтобы воплотить проект в жизнь. Средства направят на закупку оборудования.