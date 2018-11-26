То морозы, то жара: какие сюрпризы готовит узбекистанцам погода

После снегопада в Ташкенте температура воздуха в ряду регионов республики прогреется до +18 градусов.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Нестабильная погода в Узбекистане не дает гражданам расслабиться. Не успели люди свыкнуться с накрывшими республику холодами и снегом, как синоптики обещают резкое потепление.

По данным Узгидромета, в период с 28 по 30 ноября в Каракалпакстане и Хорезмской области температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем воздух прогреется до 10-13 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях возможны осадки. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем - 10-15 градусов тепла.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Зима близко: Ташкент накрыл сильный снегопад

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях в ночные часы ожидается температура 0-5 градусов тепла, днем - 10-15 градусов тепла.

В Кашкадарьинской области температура ночью составит от 2 до 7 градусов тепла, днем - 13-18 градусов тепла.

В Сурхандарьинской области также ожидается теплая погода: ночью температура будет составлять 2-7 градусов тепла, днем воздух прогреется до 13-18 градусов тепла.

В Андижанской, Наманганской, Ферганской областях в ночные часы температура составит 0-5 градусов тепла, в дневные - от 7 до 13 градусов тепла.

В горных районах республики возможно колебание температур в ночные часы от 0 градусов до 5 градусов мороза, в дневные часы воздух прогреется до 7 градусов тепла.