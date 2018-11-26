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Красный и зеленый коридоры

В пяти регионах Узбекистана построят современные таможенные терминалы

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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В терминалах будут работать банк, логистика, лаборатории, службы ветеринарии, экологии и сертификации.

ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. В пяти регионах Узбекистана построят современные таможенные терминалы, сообщает Telegram-канал Минюста республики.

Соответствующее распоряжение подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Узбекские таможенники
© Новости Узбекистана
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Согласно тексту документа, в 2019-2020 годах откроют терминалы "Яллама" и "С. Нажимов" в Ташкентской области, "Дустлик" в Андижанской области, а также "Олот" в Бухарской области.

В 2020-2021 годах появятся терминалы "Доут-ота" (Республика Каракалпакстан), "Маданият" (Андижанская область), "Узбекистан" (Ферганская область), "Гишткуприк" и "Ойбек" (Ташкентская область).

В некоторых случаях комплексы возведут на основе государственно-частного партнерства.

В терминалах будут работать таможня, банк, отдел логистики, лаборатории, службы фитосанитарии, ветеринарии, экологии и сертификации. Все структуры будут взаимодействовать по принципу "единого окна".

Теги:
Таможня, Узбекистан



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