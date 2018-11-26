Госорганы заплатят за ошибки при регистрации права на недвижимость

ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. В Узбекистане государственные органы будут возмещать убытки за ошибки в регистрации права на недвижимость.

Законопроект опубликован для обсуждения на портале СОВАЗ.

В настоящее время в республике регистрацией прав юридических и физических лиц на недвижимое имущество занимаются филиалы государственных предприятий землеустройства и кадастра.

Власти Узбекистана хотят ввести материальную ответственность за недостоверную регистрацию прав на объекты недвижимости.

Узбекистанцы смогут получить компенсацию по решению суда.

Размер выплат еще предстоит установить кабмину республики.