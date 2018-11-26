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Женщина несет папку с документами

Госорганы заплатят за ошибки при регистрации права на недвижимость

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Узбекистанцы смогут получить компенсацию, обратившись в суд.

ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. В Узбекистане государственные органы будут возмещать убытки за ошибки в регистрации права на недвижимость. 

Сельский дом в Узбекистане
© Flickr / Robert Wilson
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Законопроект опубликован для обсуждения на портале СОВАЗ.

В настоящее время в республике регистрацией прав юридических и физических лиц на недвижимое имущество занимаются филиалы государственных предприятий землеустройства и кадастра.

Власти Узбекистана хотят ввести материальную ответственность за недостоверную регистрацию прав на объекты недвижимости.

Узбекистанцы смогут получить компенсацию по решению суда.

Размер выплат еще предстоит установить кабмину республики.

Теги:
Недвижимость, Узбекистан



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