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Рабочие на строительной площадке

В Узбекистане создан реестр коммерческих служб занятости

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Благодаря новому ресурсу можно узнать перечень лицензированных агентств.

ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. В Узбекистане появился реестр частных кадровых агентств. Об этом передает пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений республики.

Теперь на специальном сайте можно ознакомиться со списком служб занятости, которые имеют лицензии на трудоустройство узбекистанцев за границей.

Также с помощью этого ресурса агентства могут подать заявку на выдачу лицензии.

В октябре глава Узбекистана упразднил монополию государства на трудоустройство граждан за рубежом. Теперь этим видом деятельности могут заниматься и частные компании.

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Теги:
трудовые мигранты, работа, служба занятости, Узбекистан



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