В Узбекистане создан реестр коммерческих служб занятости

ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. В Узбекистане появился реестр частных кадровых агентств. Об этом передает пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений республики.

Теперь на специальном сайте можно ознакомиться со списком служб занятости, которые имеют лицензии на трудоустройство узбекистанцев за границей.

Также с помощью этого ресурса агентства могут подать заявку на выдачу лицензии.

В октябре глава Узбекистана упразднил монополию государства на трудоустройство граждан за рубежом. Теперь этим видом деятельности могут заниматься и частные компании.