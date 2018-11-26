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Интеллектуальные игры для школьников организуют ученые РФ в Ташкенте

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Участники прослушают научно-популярные лекции в области естественных наук, поучаствуют в интеллектуальных играх и, конечно, получат приятные бонусы для учебы.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. С 29 ноября по 1 декабря 2018 года на базе школы Smart School в Ташкенте пройдут интеллектуальные игры для школьников.

Тематика игр широкая – от вклада российских естествоиспытателей в мировую науку до современных открытий и законов интеграционных процессов в научной сфере.

"Педагоги, школьники и их родители смогут познакомиться с миром современного российского естествознания и проверить свои знания в области биологии, химии, истории науки",  - сообщают организаторы конкурса.

Инициатором проекта выступило Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

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© Foto : pixabay
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Как рассказала координатор мероприятий, доцент кафедры «Биотехнология и техносферная безопасность» ПензГТУ Анна Коростелева, реализуют проект опытные педагоги и ведущие ученые. Поэтому участников ждут интересные научно-популярные лекции в области естественных наук, интеллектуальные игры и, конечно, приятные бонусы для успешной учебы.

Интеллектуальные конкурсы рассчитаны на разные группы школьников – учащихся среднего звена и старшеклассников. Конечно, одними из центральных тем станут проблемы экологии. И достижения российских ученых, о которых услышат учащиеся, их научные открытия предоставляют широкие возможности для решения этой задачи.

По задумке организаторов, программа позволит не только расширить знания зарубежных школьников в области естествознания, но и станет еще одним шагом к сотрудничеству российских педагогов и ученых с узбекскими и израильскими коллегами.




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