10:41 27 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.39
  • EUR9411.29
  • USD8299.20
Поиск
Квадратная академическая шапочка

Узбекистанец стал самым молодым академиком ЕАГН

© Pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
12 0 0

Глава Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС" доктор технических наук Умаров Фарходбек Яркулович стал самым молодым академиком Евроазиатской академии горных наук.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. В Навои состоялось торжественное вручение дипломов Евроазиатской академии горных наук (ЕАГН).

Самым молодым академиком ЕАГН был признан 41-летний директор Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС" доктор технических наук Умаров Фарходбек Яркулович, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Среди новоизбранных членов Академии также отмечены шесть ведущих ученых из Узбекистана:

Открытие филиала МИСиС в Ташкенте
Пресс-служба МИСиС
Начало долгого пути: в Узбекистане открылся филиал НИТУ "МИСиС"
9

- д.т.н. Раимжанов Баходир Раимжанович,

- д.т.н. Норов Юнус Джумаевич,

- д.т.н. Носиров Уткир Фаттидинович,

- д.т.н. Санакулов Кувандик Санакулович,

- д.т.н. Умаров Фарходбек Яркулович

- д.т.н. Мислибаев Илхом Туйчибаевич.

Дипломы новым академикам вручили президент академии горных наук РФ академик Юрий Николаевич Малышев и президент ЕАГН академик Нурлан Бектасович Рыспанов.

Евразийская академия горных наук была учреждена в рамках Всемирного горного конгресса, проходившего 20 июня 2018 года в Республике Казахстан в Астане.

В состав учредителей ЕАГН были включены ведущие ученые и эксперты горно-металлургической отрасли Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото участника фестиваля Беркутчи в Казахстане
    А дома лучше

    Свыше 2,5 тысяч этнических казахов отказались от китайского гражданства с начала 2018 года, заявили в МИД Казахстана.

  • Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
    Верный друг

    В Сети появилось видео, на котором собака упорно догоняет машину скорой помощи в Бишкеке. Врачи объяснили поведение животного.

  • Иконка социальной сети Instagram, архивное фото
    Хайп и критика

    Почему в погоне за популярностью некоторые таджикские блогеры не учитывают национальные особенности, получая в свой адрес негатив и даже угрозы?

  • Интерьер ресторана
    Останетесь без обеда!

    Рестораторы Армении готовы закрыть двери своих заведений, демонстрируя несогласие с повышением налога с оборота.

  • Журналист Юрий Алексеев
    Без вины виноватый

    Журналист Юрий Алексеев, которого задержала Полиция безопасности Латвии, но суд отказался поместить под арест, рассказал, в чем его обвиняют.

  • Церемония прощания и захоронения останков Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса в Вильнюсе, архивное фото
    Переписывание истории

    МИД России прокомментировал признание Сеймом Литвы командира "лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса главой балтийского государства.

  • NATO
    Внеблоковая Молдова

    Более 60% жителей Молдовы в случае всенародного референдума проголосовали бы против вступления республики в НАТО, показал опрос.

  • Эстонские солдаты готовятся к зарубежной миссии
    Мы с инспекцией!

    В конце ноября российские эксперты проверят военную деятельность эстонской армии в одном из районов балтийской страны.

  • Трещина на здании
    Слова поддержки

    Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов направил телеграмму президенту Ирана Хасану Рухани в связи с землетрясением в провинции Керманшах.

  • Архивное фото участника фестиваля Беркутчи в Казахстане
    А дома лучше

    Свыше 2,5 тысяч этнических казахов отказались от китайского гражданства с начала 2018 года, заявили в МИД Казахстана.

  • Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
    Верный друг

    В Сети появилось видео, на котором собака упорно догоняет машину скорой помощи в Бишкеке. Врачи объяснили поведение животного.

  • Иконка социальной сети Instagram, архивное фото
    Хайп и критика

    Почему в погоне за популярностью некоторые таджикские блогеры не учитывают национальные особенности, получая в свой адрес негатив и даже угрозы?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ритуальный танец. Племя хаммер. Эфиопия.
Яркие краски и экзотика: мир через фотообъектив Веры Землянской
Пограничники показали корабли, которые нарушили границу России
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054