Узбекистанец стал самым молодым академиком ЕАГН

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. В Навои состоялось торжественное вручение дипломов Евроазиатской академии горных наук (ЕАГН).

Самым молодым академиком ЕАГН был признан 41-летний директор Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС" доктор технических наук Умаров Фарходбек Яркулович, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Среди новоизбранных членов Академии также отмечены шесть ведущих ученых из Узбекистана:

- д.т.н. Раимжанов Баходир Раимжанович,

- д.т.н. Норов Юнус Джумаевич,

- д.т.н. Носиров Уткир Фаттидинович,

- д.т.н. Санакулов Кувандик Санакулович,

- д.т.н. Умаров Фарходбек Яркулович

- д.т.н. Мислибаев Илхом Туйчибаевич.

Дипломы новым академикам вручили президент академии горных наук РФ академик Юрий Николаевич Малышев и президент ЕАГН академик Нурлан Бектасович Рыспанов.

Евразийская академия горных наук была учреждена в рамках Всемирного горного конгресса, проходившего 20 июня 2018 года в Республике Казахстан в Астане.

В состав учредителей ЕАГН были включены ведущие ученые и эксперты горно-металлургической отрасли Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.