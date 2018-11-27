ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. В Узбекистане заработало мобильное приложение для фермеров "ТОМЧИ" (Прим. ред. - капля), передает UzDaily.uz.
Программа создана специалистами из республики совместно с экспертами из Швейцарии в рамках национального проекта по управлению водными ресурсами в РУ.
Приложение "ТОМЧИ" разработано для фермеров, сотрудников водохозяйственных организаций и других предпринимателей, которые производят и монтируют водосберегающие системы орошения.
С помощью "ТОМЧИ" можно оперативно получить доступ к данным о водосберегающих методах орошения. Приложение объясняет их преимущества и помогает рассчитать примерную стоимость внедрения водосберегающих технологий.
Кроме того, программа служит единой платформой для связи производителей и потребителей этих технологий.