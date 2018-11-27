Специальная платформа расскажет о водосберегающих методах орошения и поможет рассчитать примерную стоимость их внедрения.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. В Узбекистане заработало мобильное приложение для фермеров "ТОМЧИ" (Прим. ред. - капля), передает UzDaily.uz.

Программа создана специалистами из республики совместно с экспертами из Швейцарии в рамках национального проекта по управлению водными ресурсами в РУ.

Приложение "ТОМЧИ" разработано для фермеров, сотрудников водохозяйственных организаций и других предпринимателей, которые производят и монтируют водосберегающие системы орошения.

С помощью "ТОМЧИ" можно оперативно получить доступ к данным о водосберегающих методах орошения. Приложение объясняет их преимущества и помогает рассчитать примерную стоимость внедрения водосберегающих технологий.

Кроме того, программа служит единой платформой для связи производителей и потребителей этих технологий.