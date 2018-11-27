"Узбектелеком" объяснит, что происходит с интернетом

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. "Узбектелеком" представит отчет о выполнении поручения президента республики снизить цены на доступ в интернет и повысить скорость подключения. Об этом сообщили в пресс-службе акционерной компании. К 2020 году скорость подключения предстоит довести до уровня стран СНГ.
За минувшие 10 месяцев сотрудники "Узбектелекома" закупили необходимое оборудование и провели спектр работ по расширению пропускной способности внешнего канала и увеличению скорости доступа к интернету для операторов, провайдеров и конечных пользователей.
Пока любой желающий может задать компании вопрос о проделанной работе с помощью интернет-бота. Авторов самых интересных пригласят на конференцию.
Ранее Speedtest Global Index представил рейтинг по скорости интернета. Узбекистан оказался на 110-м месте. Россия заняла 80-е место, а в первую тройку вошли Норвегия, Исландия и Сингапур.