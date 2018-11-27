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Сетевое оборудование в серверной

"Узбектелеком" объяснит, что происходит с интернетом

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана 30 ноября проведет конференцию, посвященную модернизации сетей телекоммуникаций, основным тенденциям развития IT-технологий, а также их роли в развитии экономики страны.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. "Узбектелеком" представит отчет о выполнении поручения президента республики снизить цены на доступ в интернет и повысить скорость подключения. Об этом сообщили в пресс-службе акционерной компании. К 2020 году скорость подключения предстоит довести до уровня стран СНГ.

За минувшие 10 месяцев сотрудники "Узбектелекома" закупили необходимое оборудование и провели спектр работ по расширению пропускной способности внешнего канала и увеличению скорости доступа к интернету для операторов, провайдеров и конечных пользователей.

Сотрудник в офисе российской интернет-компании Яндекс в темное время суток
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
"Узбектелеком" разъяснил, как будет увеличивать скорость интернета
"Конференция станет платформой для обсуждения вопросов взаимодействия в сфере ИКТ между органами государственного управления, организациями и предприятиями сферы связи и информатизации и операторами и провайдерами Республики Узбекистан, поскольку невозможно говорить об инновационном развитии вне сотрудничества всех сторон", — отметили в пресс-службе.

Пока любой желающий может задать компании вопрос о проделанной работе с помощью интернет-бота. Авторов самых интересных пригласят на конференцию.

Ранее Speedtest Global Index представил рейтинг по скорости интернета. Узбекистан оказался на 110-м месте. Россия заняла 80-е место, а в первую тройку вошли Норвегия, Исландия и Сингапур.

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Теги:
Интернет, Узбектелеком



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