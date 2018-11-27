Учения с размахом: итоги первого дня проверки войск Минобороны

Учения подобного уровня в Узбекистане проводятся впервые, ранее они проходили лишь в масштабах военных округов.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В понедельник началась масштабная проверка боевой готовности войск Министерства обороны Узбекистана. Учения продлятся до 30 ноября.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, цель внезапной проверки – проанализировать уровень подготовки армии. В течение пяти дней военнослужащим предстоит выполнить учебно-боевые задачи.

В первый день учений военные развернули стационарные пункты управления. Как передает Минобороны, на сигнал "Тревога!" солдаты отреагировали организованно и встали в боевой строй.

Войска Министерства обороны Узбекистана совершили марш в составе авто- и бронетанковых колонн в указанные районы.

В министерстве добавили, что личный состав готов к выполнению последующих задач.