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Жилые дома в Ташкенте

Какие улицы закроют в Ташкенте 27 ноября

Foto / Илья Буяновский
Общество
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В связи с проведением в столице Международного кинофестиваля PROlogue-2018 во вторник перекроют четыре участка.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Государственном академическом больше театре Узбекистана имени Алишера Навои проводится Международный кинофестиваль PROlogue-2018, в связи с этим 27 ноября закроют несколько улиц, сообщает пресс-служба ГУВД.

Речь идет об улице Ислама Каримова от Шарафа Рашидова до Тараса Шевченко, об улице Буюк Турон от Матбуотчилар до улицы Ислама Каримова, об улице Зарафшан от Матбуотчилар до Ислама Каримова и улице Бухоро от Зарафшан до улицы Амира Темура. Власти города приносят извинения за временные неудобства.

Улицы, которые перекроют в связи с проведением кинофестиваля PROlogue-2018
© ГУВД г. Ташкента
Улицы, которые перекроют в связи с проведением кинофестиваля "PROlogue-2018"

IV Международный кинофестиваль PROlogue организовали Союз молодежи Узбекистана совместно с Национальным агентством "Узбеккино", хокимиятом города Ташкента, Центром развития кинематографии, Национальной кинокомиссией Узбекистана и Советом молодых кинематографистов.

Председателем международного жюри выступает известный узбекский кинорежиссер, лауреат международных кинофестивалей Аюб Шахобиддинов.

Теги:
улица, Кинофестиваль, Ташкент



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