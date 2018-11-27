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Подписан меморандум с Universal Success Enterprises по проекту строительства Умного города

В Ташкентской области появится "умный город"

Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям
Общество
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На реализацию проекта будет направлено 2,5 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Государственный комитет Узбекистана по инвестициям и сингапурская компания Universal Success Enterprises заключили меморандум, предусматривающий строительство в республике "умного города".

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© Startup Stockphotos
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По информации Госкоминвестиций, город будет возведен в Ташкентской области до 2021 года. Сингапур намерен для реализации проекта привлечь прямые иностранные инвестиции в размере 2,5 миллиарда долларов.

Соглашение между Узбекистаном и Сингапуром было подписано на первом Международном инвестиционном форуме в сфере туризма. В нем участвовали свыше 200 представителей зарубежных компаний из 36 стран.

"Умный город" (smart city) – это система коммуникационных и информационных технологий, которая позволяет эффективно контролировать городскую среду. Благодаря smart city упрощается управление внутренними процессами города и улучшается уровень жизни населения.

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Теги:
Инвестиции, город, Ташкент, Узбекистан



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