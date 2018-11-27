Ташкентцы выберут места для культурных мероприятий

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Комитет Общественного совета по культуре, искусству и городским мероприятиям при хокимияте Ташкента предложил горожанам принять участие в создании карты мест, где будут проходить культурные события. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.

При отборе будут учитываться несколько критериев, в числе которых — вместимость площадок, расстояние до метро, наличие парковки, камер видеонаблюдения на стоящих рядом зданиях и медицинского учреждения поблизости. Также обратят внимание на то, ведутся ли неподалеку строительные работы.

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Формируя свои предложения, жители города должны указать локацию места, приложить фотографию, рассказать, для каких мероприятий оно подходит. Кроме того, в обращении следует написать, есть ли поблизости медицинские учреждения.