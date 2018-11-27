"ИрАэро" запустит рейсы из Иркутска в Фергану

Полеты будут осуществляться один раз в неделю до 26 марта 2019 года.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Авиакомпания "ИрАэро" с 18 декабря открывает рейсы из Иркутска в Фергану, сообщает пресс-служба перевозчика.

Улететь из столицы Восточной Сибири в узбекский город можно будет раз в неделю - по вторникам. Время в пути на лайнере Superjet100 составит 3 часа 40 минут.

Полеты будут осуществляться до 26 марта 2019 года согласно следующему расписанию:

РД-251: Иркутск (вылет 08:50) – Фергана (прилет 09:30),

РД-252: Фергана (вылет 10:30) – Иркутск (прилет 17:10).

Билет в одну сторону обойдется от 15 550 рублей.