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Самолет авиакомпании ИрАэро

"ИрАэро" запустит рейсы из Иркутска в Фергану

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Полеты будут осуществляться один раз в неделю до 26 марта 2019 года.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Авиакомпания "ИрАэро" с 18 декабря открывает рейсы из Иркутска в Фергану, сообщает пресс-служба перевозчика.

Улететь из столицы Восточной Сибири в узбекский город можно будет раз в неделю - по вторникам. Время в пути на лайнере Superjet100 составит 3 часа 40 минут. 

Полеты будут осуществляться до 26 марта 2019 года согласно следующему расписанию:

РД-251: Иркутск (вылет 08:50) – Фергана (прилет 09:30),
РД-252: Фергана (вылет 10:30) – Иркутск (прилет 17:10).

Билет в одну сторону обойдется от 15 550 рублей.

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Теги:
Самолет, Фергана, Узбекистан, Иркутск, Россия



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