В России поддержали идею о повышении возраста покупки алкоголя

Во вторник предложение увеличить его до 21 года в интервью журналистам высказала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Большинство жителей России поддержали предложение о повышении возраста для покупки алкоголя с 18 до 21 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Не поддержали инициативу всего 21% опрошенных, затруднились с ответом 1%.

Ранее во вторник вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что власти рассматривают дополнительные меры по снижению потребления алкоголя.

По данным опроса, каждый второй респондент, то есть 54% опрошенных, замечал снижение работоспособности и низкую производительность труда из-за алкоголизма. Еще 46% сталкивались со случаями болезней и смертей из-за злоупотребления спиртными напитками. Около 44% респондентов наблюдали семейные ссоры и разводы по той же причине. Чуть более 40% рассказали о ситуациях потери работы и жилья из-за пьянства.