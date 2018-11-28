Специалисты вычислили самый безопасный мессенджер для пользователей

Протестировав 20 приложений, эксперты назвали самые безопасные и небезопасные для пользования мессенджеры.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Первое место по уровню приватности занимает мессенджер Signal.

К такому выводу пришли специалисты из компании Artezio, которые изучили надежность популярных в России и за рубежом приложений для общения, сравнив их средства безопасности.

Мессенджеры, работающие на системах iOS и Android, были протестированы по 30 параметрам, среди которых качество шифрования данных, функциональность систем хранения переписки, уровень защиты персональных данных.

© Foto : Личный архив Л.Букштейна Букштейн: прозрачность мессенджеров поможет выявлять злоумышленников

В результате Signal получил первую строчку в рейтинге за высокое качество протокола шифрования и двухфакторную идентификацию.

На втором месте расположился Wickr. Его недостатком явились ограничения, которые есть в бесплатной версии.

Третье место отдано мессенджеру Telegram, который обогнал Confide, Viber, Line и WhatsApp.

Самым небезопасным мессенджером признан Facebook Messenger. Среди его самых больших недостатков названы низкая защита пользовательской информации и отсутствие инструмента для удаления сообщений на определенных устройствах.

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