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Самолет авиакомпании Уральские авиалинии

"Уральские авиалинии" начнут летать из Екатеринбурга в Самарканд

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Долететь из столицы Урала до узбекского города можно за 12 157 рублей.

ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 15 декабря запускает прямой рейс по маршруту Екатеринбург - Самарканд - Екатеринбург. Об этом передают региональные СМИ.

Рейсы будут выполняться по субботам. Время в пути составит чуть более трех часов. Авиабилет в одну сторону обойдется в 12 157 рублей.

Из столицы Урала рейс отправляется в 18:25 и прибывает в узбекский город в 21:30. Из Самарканда самолет вылетает в 23:00 и приземляется в Екатеринбурге в 02:10. 

Ранее "Уральские авиалинии" анонсировали открытие рейса по маршруту Ростов-на-Дону – Ташкент. Полеты будут осуществляться по вторникам с 11 декабря.

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Теги:
"Уральские авиалинии", Узбекистан, Россия, Самарканд, Екатеринбург



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