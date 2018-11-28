"Уральские авиалинии" начнут летать из Екатеринбурга в Самарканд

Долететь из столицы Урала до узбекского города можно за 12 157 рублей.

ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 15 декабря запускает прямой рейс по маршруту Екатеринбург - Самарканд - Екатеринбург. Об этом передают региональные СМИ.

Рейсы будут выполняться по субботам. Время в пути составит чуть более трех часов. Авиабилет в одну сторону обойдется в 12 157 рублей.

Из столицы Урала рейс отправляется в 18:25 и прибывает в узбекский город в 21:30. Из Самарканда самолет вылетает в 23:00 и приземляется в Екатеринбурге в 02:10.

Ранее "Уральские авиалинии" анонсировали открытие рейса по маршруту Ростов-на-Дону – Ташкент. Полеты будут осуществляться по вторникам с 11 декабря.