Чем хороши "носы свиные": в Иране могут начать сажать за пластику

К "экстремальным" изменениям власти страны отнесли сильные перемены во внешности – например, "кошачьи глаза", "свиные носы" и "верблюжьи губы".

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. В Иране в ближайшее время могут принять закон о красоте и пластических операциях, законодатели предлагают начать наказывать любителей "экстремальных" изменений внешности, сообщает Sputnik Иран.

К этой категории власти отнесли клиентов, желающих сделать с собой что-то радикальное – например, "эльфийские уши", "кошачьи глаза", "верблюжьи губы" и "свиные носы".

Как напомнил журналистам представитель судебного комитета иранского парламента Хасан Нарузи, изменение форм тела человека отвергается в разных религиях и чаще всего запрещается. Иран хочет начать наказывать любителей такого "неисламского" тренда красоты, согласно Уголовному кодексу страны, то есть 74 ударами плетью или тюремным заключением до 60 дней.

При этом на сегодня Иран – лидер в рейтинге ближневосточных стран по качеству услуг пластической хирургии.