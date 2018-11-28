Низкую урожайность в Узбекистане приравняли к "предательству земли"

Кроме того, с провинившихся сельскохозяйственных предприятий будут взимать повышенный земельный налог.

ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. В Узбекистане фермерские хозяйства, которые выращивают меньше 40 центнеров зерновых культур с гектара орошаемых земель, признают "предателями по отношению к земле". Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном на портале УзА.

Власти республики намерены внедрить повышенные коэффициенты по единому земельному налогу за низкую урожайность с гектара орошаемых земель. Так, при 30 центнерах и ниже налог повысят в два раза, при урожайности от 31 до 40 центнеров – в полтора раза.

Кроме того, из-за низкой урожайности с сельскохозяйственными предприятиями могут вообще прекратить договор аренды на землю.

Для повышения урожайности государство в 2019 году будет приобретать зерно за 1,2 миллиона сума за тонну. Эта цена на 60% выше, чем в текущем году.