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Узбекистан изучит опыт Сингапура в борьбе с коррупцией

Sputnik / Дмитрий Астахов
Общество
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Сингапур — страна с одним из самых низких уровней коррупции.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Делегация Министерства юстиции и Генпрокуратуры Узбекистана отправилась в Сингапур и Южную Корею, чтобы изучить передовые практики в области противодействия коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста. Поездка организована в рамках совместного с Программой развития ООН проекта "Противодействие коррупции через эффективные, подотчетные и прозрачные институты управления в Узбекистане".

"Основная цель — изучение зарубежного опыта в области реформирования системы государственного управления и государственной службы, антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов, анализа эффективности деятельности государственных органов", — говорится в сообщении.

Члены делегации во главе с министром юстиции Русланбеком Давлетовым планируют наладить сотрудничество с Бюро расследований коррупционной практики Сингапура и Комиссией по борьбе с коррупцией и гражданским правам Республики Корея.

Монеты и денежные знаки, архивное фото
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Русланбек Давлетов отметил, что правительство Узбекистана подтверждает глубокую приверженность предупреждению и противодействию коррупции во всех ее формах проявления на разных уровнях власти. 

Ожидается, что анализ зарубежного опыта позволит выработать собственную уникальную стратегию борьбы с продажностью людей, облеченных властью.

В Узбекистане действует закон "О противодействии коррупции". Кроме того, создана Республиканская межведомственная комиссия по противодействию коррупции. Ее возглавляет генеральный прокурор республики Отабек Муродов. 

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Теги:
Коррупция



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