Узбекистан изучит опыт Сингапура в борьбе с коррупцией

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Делегация Министерства юстиции и Генпрокуратуры Узбекистана отправилась в Сингапур и Южную Корею, чтобы изучить передовые практики в области противодействия коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста. Поездка организована в рамках совместного с Программой развития ООН проекта "Противодействие коррупции через эффективные, подотчетные и прозрачные институты управления в Узбекистане".

"Основная цель — изучение зарубежного опыта в области реформирования системы государственного управления и государственной службы, антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов, анализа эффективности деятельности государственных органов", — говорится в сообщении.

Члены делегации во главе с министром юстиции Русланбеком Давлетовым планируют наладить сотрудничество с Бюро расследований коррупционной практики Сингапура и Комиссией по борьбе с коррупцией и гражданским правам Республики Корея.

© Sputnik / Владимир Трефилов Более 30 миллиардов сумов растратили с начала года в Узбекистане

Русланбек Давлетов отметил, что правительство Узбекистана подтверждает глубокую приверженность предупреждению и противодействию коррупции во всех ее формах проявления на разных уровнях власти.

Ожидается, что анализ зарубежного опыта позволит выработать собственную уникальную стратегию борьбы с продажностью людей, облеченных властью.

В Узбекистане действует закон "О противодействии коррупции". Кроме того, создана Республиканская межведомственная комиссия по противодействию коррупции. Ее возглавляет генеральный прокурор республики Отабек Муродов.