До 2022 года во всех регионах появится автоматизированная система охраны

Правоохранители предлагают внедрить в систему профилактики правонарушений и борьбы с преступностью концепцию "Безопасный дом".

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. До 1 января 2022 года во всех регионах Узбекистана появится автоматизированная система централизованного наблюдения и передачи извещений пунктов технической охраны и реагирования. Об этом сообщается в проекте постановления, который разработало МВД Узбекистана.

Правоохранители предлагают строящиеся жилые дома в обязательном порядке оснащать охранно-пожарной сигнализацией.

Также с 1 января 2019 года в квартирах узбекистанцев, которые заключили договор с охранной службой, за счет ОВД будет устанавливаться и обслуживаться охранное оборудование.

В связи с чем в планах МВД создать ГУП "Qo‘riqlash Servis", которое займется установкой и техническим обслуживанием охранного оборудования на охраняемых объектах.