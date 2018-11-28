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Узбекские милиционеры возле дома

До 2022 года во всех регионах появится автоматизированная система охраны

AP Photo / Anvar Ilyasov
Общество
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Правоохранители предлагают внедрить в систему профилактики правонарушений и борьбы с преступностью концепцию "Безопасный дом".

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. До 1 января 2022 года во всех регионах Узбекистана появится автоматизированная система централизованного наблюдения и передачи извещений пунктов технической охраны и реагирования. Об этом сообщается в проекте постановления, который разработало МВД Узбекистана.

Правоохранители предлагают строящиеся жилые дома в обязательном порядке оснащать охранно-пожарной сигнализацией.

Также с 1 января 2019 года в квартирах узбекистанцев, которые заключили договор с охранной службой, за счет ОВД будет устанавливаться и обслуживаться охранное оборудование.

В связи с чем в планах МВД создать ГУП "Qo‘riqlash Servis", которое займется установкой и техническим обслуживанием охранного оборудования на охраняемых объектах.

Теги:
МВД, ОВД, охрана, Узбекистан



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