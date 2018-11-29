Закрытый из-за тумана аэропорт Ташкента возобновил работу

В настоящее время все задержанные вечером и ночью рейсы прибыли. Среднее время задержек составило порядка трех часов.

ТАШКЕНТ, 29 ноя - Sputnik. Международный аэропорт Ташкента возобновил работу в штатном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта столицы Узбекистана.

Работа была нарушена из-за мощного тумана минувшей ночью.

В результате около десяти рейсов были задержаны или перенаправлены в другие города. По данным онлайн табло аэропорта, рейc "Узбекских авиалиний" из Москвы был перенаправлен в Самарканд, из Калининграда — в Навои, а также рейс российской UTair из Москвы— в Бухару.

Однако в настоящее время все задержанные вечером и ночью рейсы прибыли. Среднее время задержек составило порядка трех часов.