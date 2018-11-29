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Певица Юлдуз Усманова

Отвечаю за каждую песню, а ты сбрей бороду - Юлдуз Усманова ответила San Jay

© Официальный сайт Юлдуз Усмановой
Общество
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Популярная узбекская исполнительница Юлдуз Усманова резко ответила заочно обвинившему ее певцу San Jay.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова записала видеообращение, в котором ответила на обвинения в воровстве идеи ее песни.

Ранее певец и композитор Санжар Джавбердиев, выступающий под сценическим псевдонимом San Jay, упрекнул узбекскую примадонну в том, что она позаимствовала у него идею песни "Я Королева" ("Кироличаман").

"Ты сказал, что идея твоя? Нет, слова и идея не твои, - отвечает Усманова. - Я пишу песни уже на протяжении 30 лет, и за каждую строчку в каждой песне отвечаю сама, и ставлю точку".

Звезда узбекской эстрады объяснила выпад в ее сторону тем, что Санжар Джавбердиев, возможно, хочет прославиться.

"Вот только почему же ты до сих пор не прославился со своей идеей?", - вопрошает она.

В довершение Юлдуз Усманова прокомментировала внешний вид и имидж исполнителя, который, по ее словам, оставляет желать лучшего.

"Этого бородатого парня я не узнала. Ему было бы полезно убрать бороду. Не знаю, куда смотрит Узбекнаво (уполномоченный орган по выдаче специальных разрешений (лицензий), предоставляющих право заниматься гастрольно-концертной деятельностью в Республике Узбекистан. – Прим. ред). Неправильно, чтобы артисты носили бороду!", - заявила она.

В конце певица призвала своего оппонента думать, прежде чем что-то заявлять перед широкой общественностью.

Теги:
Культура, скандал, Юлдуз Усманова



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