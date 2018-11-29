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ГУВД: нарушителей на переезде найдут и накажут

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Водителям, которые объезжали стоящие перед переездом машины по встречной полосе, грозят штрафы.

ТАШКЕНТ, 29 ноя - Sputnik. УБДД ГУВД Ташкента примет меры ко всем нарушителям правил дорожного движения на переезде, который находится по пути в аэропорт, сообщили Sputnik в пресс-службе.

Ранее в интернете появился видеоролик, на кадрах которого видно, как четверо водителей нарушили правила дорожного движения, двигаясь по встречной полосе.

"В данном случае нарушены правил проезда железнодорожного переезда, водители также выехали на встречную полосу. Обгон на ж/д переезде запрещен. УБДД ГУВД примет меры ко всем нарушителям, но их поиск займет время", - сообщили в пресс-службе.

Например, нарушение правил проезда железнодорожных переездов грозит водителям штрафом в сумме трех минимальных размеров заработной платы. Выезд на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение штрафа в сумме десяти минимальных размеров заработной платы.

Представителям "Узбекистон темир йуллари", в чьем ведении находится переезд, также передана информация об инциденте.




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