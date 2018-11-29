В Ташкенте обсудили профилактику внутрибольничных инфекций

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Ташкенте прошла конференция "Современные подходы к профилактике инфекций, связанных со здравоохранением". По международным данным, такими инфекциями заражаются от 5 до 20% пациентов.

"Таким образом, стратегическая цель системы здравоохранения заключается в обеспечении качества медицинской помощи и безопасности пациентов", — сообщили в ЮНИСЕФ.

Кроме того, участники конференции обсудили ситуацию, связанную с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). По данным Республиканского центра по борьбе со СПИДом, в 2016 году в Узбекистане количество случаев ВИЧ-инфекции сократилось на 4,5% по сравнению с 2015 годом — до 3,983 тысячи инфицированных. Согласно статистике Минздрава Узбекистана, на 1 октября 2015 года в стране было зарегистрировано 32,546 тысячи ВИЧ-инфицированных.

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В начале июля этого года в стране приняли программу по противодействию распространению ВИЧ-инфекции, до 2022 года на борьбу с ней направят 50 миллионов долларов. В частности, документ предусматривает строительство центров по борьбе со СПИДом в четырех областях республики, реконструкцию зданий Республиканского центра по борьбе со СПИДом, обеспечение непрерывного функционирования "кабинетов доверия" для групп повышенного риска.