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"Мозги для реформ": иностранцев-госслужащих на пенсии ждут в Узбекистане

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Министр финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров посетовал, что в республике не хватает госслужащих с богатым опытом и знаниями, поэтому руководители всех регионов с радостью ждут на работу иностранцев.

ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. Узбекистан намерен привлечь авторитетных иностранных экспертов для работы в госструктурах. Такое заявление сделал министр финансов Джамшид Кучкаров в ходе мероприятия, посвященного презентации "дорожной карты" основных направлений структурных реформ в Узбекистане на 2019-2020 годы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"У нас есть ресурсы - есть золотовалютные резервы, и у нас очень маленький внешний долг. Стартовые условия для реформ очень хорошие, для того, чтобы продвигаться вперед. Все об этом говорят. Но есть и уязвимое место – это то, что мы чувствуем острый недостаток знаний и опыта", – заявил глава Минфина.

Джамшид Кучкаров - Министр финансов Республики Узбекистан
© Facebook / Заместитель Премьер-министра, Министр финансов Республики Узбекистан
Сначала система, а кулак потом: Кучкаров о налоговой политике в Узбекистане

Кучкаров отметил, что благодаря открытой политике президента страны установлены связи с соотечественниками, которые работают за рубежом.

"Мы привлекаем в Узбекистан очень многих людей, которые раньше работали за рубежом. Взяли человека из Внешэкономбанка России. Пользуясь случаем, хочу сказать, что нам сейчас нужны такие советники, как бывшие госслужащие на пенсии. Поэтому отправляйте их к нам. Пусть у нас поработают, а то дома сидят, скучают, болеют, с супругой ругаются", - сказал полушутя Кучкаров, обращаясь к послам, которые представляли на мероприятии свои страны.

По словам министра, в Узбекистане 14 областей. Им тоже нужны 14 консультантов, в том числе министерствам и их подразделениям.




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