Ученые разработали лекарство от разных видов рака

В ближайшее время препарат Larotrectinib может поступить в продажу, его одобрило американское Управление по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В США ученые представили одно лекарство от разных видов рака – препарат Larotrectinib в ближайшее время поступит в продажу, сообщает издание "Фармацевтический вестник".

Его разрабатывали специалисты компании Loxo Oncology Inc, им удалось доказать, что в основе многих типов онкологических заболеваний лежит редкая генетическая мутация.

ADALBERTO ROQUE / AFP Ученые рассказали о новом признаке появления рака

Продажа и продвижение нового лекарства будут осуществляться в партнерстве с компанией Bayer AG, недавно его одобрило американское Управление по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств.

В Узбекистане активно борются с распространением онкологии – летом стало известно о планах на производство лекарства от рака. Ежегодно в республике ставят страшные диагнозы 18-19 тысячам человек, лечение сегодня проходят около 100 тысяч человек.

Ранее также сообщалось, что в борьбе с раком может помочь аспирин.