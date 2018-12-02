Американские исследователи провели опыты на мышах.
Российская дипмиссия направила официальное письмо в хокимият столицы в связи с демонтажем памятника героям ВОВ в махалле "Дархан". Ответа от администрации города пока не последовало.
Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках поездки в Хорезмскую область посетил место строительства парка и ознакомился с проектами.
Такие данные показало проведенное социологическое исследование, около 75% опрошенных оценили межнациональные отношения как стабильные и спокойные.
Национальный праздник — День конституции — отмечается в стране ежегодно 8 декабря.
Главный волшебник России также отметил, что он хитрее всех детей.
Сегодня Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций проводит конференцию, на которой "Узбектелеком" отчитывается о решении проблем, связанных с интернетом.
Стороны намерены сотрудничать в области подготовки квалифицированных кадров и послевузовского образования.
В аэропорту Санкт-Петербурга задержались рейсы Uzbekistan Airways и "Уральских авиалиний".
В Узбекистане уже работают сервис "Яндекс. Махалля" и служба "Яндекс. Такси".
Дешевые билеты можно будет приобрести на рейсы с 29 ноября 2018 года по 15 января 2019 года.