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В Узбекистане заработала карта осадков от "Яндекса"

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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В Узбекистане уже работают сервис "Яндекс. Махалля" и служба "Яндекс. Такси".

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Сервис "Яндекс. Погода" стал отражать в Узбекистане карту осадков.

Офис интернет-компании Яндекс
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Ташкенте заработал сервис "Яндекс. Махалля"

Благодаря карте можно выяснить, где в ближайшее время начнется снег или дождь. Карта также поможет узбекистанцам сориентироваться, например, пройдет ли ливень в центре города или же затронет только его окраины.

Прогноз осадков предоставляется на два часа вперед по десятиминутным интервалам: можно увидеть, где будут осадки через десять, двадцать, тридцать минут и так далее.

Кроме того, сервис выводит для пользователей предупреждения, среди них: "Снег начнется в течение двадцати минут" или "В ближайший час ливень не прекратится".

К тому же карта наглядно отражает, за какое время непогода добирается из одного региона республики в другой.

Напомним, в ноябре компания "Яндекс" презентовала в Узбекистане еще один сервис - "Яндекс. Махалля".

Теги:
Яндекс, Погода, Узбекистан



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