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Терминал аэропорта Пулково-1 в Санкт-Петербурге

Из Пулково два рейса в Ургенч вылетели с задержкой

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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В аэропорту Санкт-Петербурга задержались рейсы Uzbekistan Airways и "Уральских авиалиний".

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. В международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге два рейса в Ургенч вылетели с задержкой.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс HY 638 авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", который следует из Петербурга в Ургенч, задержался почти на два с половиной часа. Так, лайнер должен был вылететь в 01:25, однако отправился лишь в 03:54. 

Также с задержкой свыше полутора часов отбыл рейс U6 2473 "Уральских авиалиний". Он вылетел из Пулково в 06:14 вместо 04:35.

Пока авиаперевозчики и руководство воздушной гавани не прокомментировали причины задержки вылетов.

Теги:
"Уральские авиалинии", Узбекистон хаво йуллари, Самолет, Ургенч, Узбекистан, Санкт-Петербург, Россия



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