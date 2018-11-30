Из Пулково два рейса в Ургенч вылетели с задержкой

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. В международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге два рейса в Ургенч вылетели с задержкой.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс HY 638 авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", который следует из Петербурга в Ургенч, задержался почти на два с половиной часа. Так, лайнер должен был вылететь в 01:25, однако отправился лишь в 03:54.

Также с задержкой свыше полутора часов отбыл рейс U6 2473 "Уральских авиалиний". Он вылетел из Пулково в 06:14 вместо 04:35.

Пока авиаперевозчики и руководство воздушной гавани не прокомментировали причины задержки вылетов.