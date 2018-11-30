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Пресс-конференция Деда Мороза

Дед Мороз рассказал, какие желания нельзя загадывать на Новый год

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Главный волшебник России также отметил, что он хитрее всех детей.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Дед Мороз заявил, что россияне, загадавшие на Новый год автомобиль, встретят праздник в одиночестве и в пробке.

"Пожалуйста, заранее подготовьте желание, которое будет для вас самым-самым. Не просите, пожалуйста, квартиры и машины. Потому что тот, кто заказывает на Новый год новую машину, встречает Новый год в одиночестве в новой машине на МКАДе в пробке", — цитирует волшебника РИА Новости.

Он также предупредил всех детей, что не надо пытаться его увидеть в праздничную ночь.

"Прихожу: сидит под елочкой юное очаровательное создание, во все глаза смотрит, когда я ему подарок принесу. Друзья мои, вы хитрые, я еще хитрее. Вы все равно моргнете. А пока вы моргаете, я успею и подарки положить, и проверить вообще домашнее задание. Вот так", — отметил Дед Мороз.

В этом году он побывает в 22 городах: Красноярске, Томске, Барнауле, Кемерово, Новосибирске, Омске, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Казани, Ижевске, Нижнем Новгороде, Саратове, Краснодаре, Воронеже, Туле, Санкт-Петербурге, Череповце, Вологде, Ярославле и Москве.

Встреча Деда Мороза в Парке Горького
© Sputnik / Сергей Пятаков
Встреча Деда Мороза в Парке Горького

Ранее Дед Мороз рассказал о самых необычных желаниях россиян. По его словам, в прошлом году он подарил многодетной семье корову, в другом случае — русалочий хвост. Еще для ребят устраивали полеты в аэротрубе и на вертолете, купание с дельфинами, поездку на балет в Мариинский театр.

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Теги:
Россия, подарки, Новый год, Дед Мороз



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