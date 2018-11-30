Хокимият Ташкента проверит, как граждане знают Конституцию республики

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Администрация столицы Узбекистана решила проверить, насколько хорошо граждане знают Конституцию республики. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията.

Участникам акции предстоит ответить на вопросы о том, чьим интересам служит государство, что гарантируется языкам, традициям и обычаям наций и национальностей, кто или что является единственным источником госвласти, а также что не может противоречить нормам и принципам Конституции Узбекистана, какая идеология установлена в стране как государственная. Акция продлится до 5 декабря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Toshkent Shahar Hokimligi (@toshshaharhokimlik) 28 Ноя 2018 в 9:32 PST

Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года и в тот же день вступила в силу.