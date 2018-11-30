"Этот город наш с тобою": москвичи стали терпимее к другим народностям

Такие данные показало проведенное социологическое исследование, около 75% опрошенных оценили межнациональные отношения как стабильные и спокойные.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Большинство москвичей стали терпимее относиться к представителям других народов, также проживающим в столице России, сообщает РИА Новости.

По данным социологического исследования, примерно 75% опрошенных оценивают межнациональные отношения как стабильные и спокойные.

© Sputnik / Алексей Куденко Ставка на мигрантов: Россия идет навстречу иностранцам

На сегодня в Москве проживают представители 160 народов, работает 19 региональных культурных автономий и 60 местных, а также Совет по делам национальностей при правительстве Москвы, туда вошли более чем 80 национальностей.

В конце ноября 15 узбекистанцев получили российские паспорта, также в гражданство вступают 15 уроженцев Армении, восемь афганистанцев, семь уроженцев Таджикистана, по пять уроженцев Молдовы и Азербайджана.

При этом с 1 января 2019 года в Москве на 500 рублей подорожает трудовой патент, администрация города будет направлять вырученные средства на социальную сферу.