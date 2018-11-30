Посол РФ: снос памятника в Ташкенте идет вразрез с политикой Узбекистана

Российская дипмиссия направила официальное письмо в хокимият столицы в связи с демонтажем памятника героям ВОВ в махалле Дархан. Ответа от администрации города пока не последовало.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Посольство РФ в Узбекистане обеспокоено ситуацией с памятной стелой, демонтированной из-за строительных работ в ташкентской махалле "Дархан-3". В дипмиссии Sputnik Узбекистан заявили, что направили соответствующее письмо в хокимият узбекской столицы.

По мнению чрезвычайного и полномочного посла России в Узбекистане Владимира Тюрденева, монумент, возведенный в память о героях Великой Отечественной войны, можно было оставить на месте, строительным работам стела не мешала.

"Моя резиденция находится как раз в данном районе города, и я являюсь живым свидетелем этой акции, которая, на мой взгляд, идет вразрез с проводимой руководством Республики Узбекистан линией по сохранению памяти о боевых и трудовых подвигах узбекистанцев в годы Великой Отечественной войны", — прокомментировал посол.

В связи с этим глава российской дипмиссии призвал власти Ташкента разобраться в сложившейся ситуации и принять меры к восстановлению монумента.

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Корреспонденты Sputnik побывали в махалле "Дархан-3" и пообщались с председателем махаллинского совета. По его словам, планов сносить монумент не было, его хотели только сдвинуть в сторону, чтобы открыть доступ к пролегавшим под ним коммуникациям. Однако из-за ветхости гранитный памятник, которому, по словам председателя махалли, более полувека, стал рассыпаться. В связи с этим было принято решение отправить его на реставрацию.

Местные власти обещают в любом случае восстановить стелу на прежнем месте, благоустроив прилегающую территорию.

Sputnik Узбекистан продолжает следить за развитием ситуации.