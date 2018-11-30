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Работа за микроскопом в лаборатории

Ученые открыли еще одно полезное свойство аспирина

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Американские исследователи провели опыты на мышах.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Прием аспирина может помочь в борьбе с рассеянным склерозом: он не только облегчает некоторые симптомы, но и тормозит его развитие. Такие выводы сделали специалисты Медицинского колледжа министерства по делам ветеранов Джесси Брауна, сообщает Medicalxpress.

Эксперты провели исследование, в ходе которого проанализировали влияние низких доз аспирина на протекание аутоиммунного энцефалита у мышей. Это неврологическое заболевание является аналогом рассеянного склероза.

Производство лекарств на фармацевтической фабрике
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Выяснилось, что лекарство не только облегчает некоторые симптомы, сопровождающие заболевание, но и замедляет его развитие. К примеру, в результате приема аспирина миелиновая оболочка нервов демонстрировала меньшую деградацию. Кроме того, снизилась инфильтрация Т-лимфоцитов в спинной мозг.

Ученые считают, что дальнейшие исследования в этой области дадут возможность использовать аспирин для лечения пациентов с рассеянным склерозом.

Ранее британские исследователи рассказали, как аспирин и эйкозапентаеновая кислота помогают в борьбе с раком.

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Теги:
Ученые



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