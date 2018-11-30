Ученые открыли еще одно полезное свойство аспирина

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Прием аспирина может помочь в борьбе с рассеянным склерозом: он не только облегчает некоторые симптомы, но и тормозит его развитие. Такие выводы сделали специалисты Медицинского колледжа министерства по делам ветеранов Джесси Брауна, сообщает Medicalxpress.
Эксперты провели исследование, в ходе которого проанализировали влияние низких доз аспирина на протекание аутоиммунного энцефалита у мышей. Это неврологическое заболевание является аналогом рассеянного склероза.
Ученые считают, что дальнейшие исследования в этой области дадут возможность использовать аспирин для лечения пациентов с рассеянным склерозом.
Ранее британские исследователи рассказали, как аспирин и эйкозапентаеновая кислота помогают в борьбе с раком.