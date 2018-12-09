Начиная с 2019 года предельный размер пенсионных выплат будет увеличен с 8 до 10 минимальных размеров заработной платы, заявил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Проект закона "Об обязательном медицинском страховании" президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил разработать до 1 июля 2019 года.
На полках можно найти различную литературу, в том числе и юридическую.
Попробовать создать логотип для Международного фестиваля ремесел в Коканде могут как профессионалы, так и любители, победителей ждут денежные призы.
В 2018 году из мест заключения вернулись 3333 отбывавших наказание узбекистанцев, в том числе 646 осужденных за участие в деятельности запрещенных организаций.
Международную олимпиаду по русскому языку для зарубежных школьников ежегодно проводит в Москве Государственный институтом русского языка имени А.С. Пушкина.
В США встретились герои мемов с самыми необычными шеями. Чарльз Макдауэлл и Дэвид Самуэльсон-младший обладают анатомической особенностью, сделавшей их знаменитыми на весь мир.
Элемент называют "витамином солнца": он в максимальных дозах вырабатывается тогда, когда кожа подвергается воздействию тепла и света. А вот в пище практически не содержится.
В республике народная медицина является дополнительным методом медицинской помощи.
Представители двух стран обсудят молодежную политику, социальное развитие и духовно-просветительскую работу.
Биологический музей имени Тимирязева предупредил, что птицы могут опьянеть от рябины, и попросил жителей относиться к ним бережнее.
В хокимияте Ташкента пообещали сделать все, чтобы украсить столицу к празднику.
Специалисты Оксфордского университета провели исследование и выяснили, что у женщин, склонным к адюльтерам, указательный палец левой руки длиннее безымянного.
Помимо дельфинов в представлении примут участие морские котики и морской лев.
Отабек Муродов получил награду за развитие сотрудничества с Казахстаном.
Статьи о связях российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова с делом криминального авторитета Шакро Молодого признаны запрещенными для распространения в России.
Лицензирующий орган получит необходимые для оформления документа сведения посредством специальной электронной системы.
Презентацию новой платформы Avtoelon.uz провела казахстанская IT-компания Kolesa Group, цель проекта – оперативная связь продавцов и покупателей.
Осадки и повышенная влажность ожидаются в столице Узбекистана в воскресенье, температура воздуха днем составит 11 градусов тепла.
В центре столицы построят многофункциональной комплекс Tashkent Central Park, проектом занимается турецкая компания Taşkent Merkez Park Gayrimenkul Yatirim Anonim Şirketi.