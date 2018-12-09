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Считаете ли вы низкую урожайность "предательством земли", и как за это наказывать?
  • Проблемы в сельском хозяйстве необходимо решать другими мерами – научными и инфраструктурными, а не только наказанием фермеров
    49.6% (61)
  • Земля очень важный ресурс для Узбекистана, кто им злоупотребляет, должен быть отстранен от сельского хозяйства
    7.3% (9)
  • Фермеры и сельхозпредприятия должны отвечать за качество своего труда, в первую очередь деньгами
    5.7% (7)
  • Нужно наказывать за нерациональное или нецелевое использование земель, но не за низкие урожаи
    21.1% (26)
  • В сельском хозяйстве многое зависит от природы – люди не всегда виновны в неурожае
    16.3% (20)
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