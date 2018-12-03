16:31 03 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.39
  • EUR9411.29
  • USD8299.20
Поиск
Молодая мама

Во благо семьи: в Узбекистане предлагают сократить рабочее время для женщин

© Sputnik / Артем Житенев
Общество
Получить короткую ссылку
45210

Депутат Алишер Кадыров считает, что таким образом можно уменьшить количество разводов в республике.

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Депутат законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров выступил с инициативой о сокращении рабочего времени для женщин до 16:00, сообщает УзА.

Парламентарий отметил, что в республике 55% семей разводятся из-за бытовых ссор. Конфликты возникают в том числе по причине нехватки времени у супруги. Она должна работать наравне с мужем, а после трудового дня ей еще необходимо заниматься домом и детьми.

Элина Жгутова
© Общественная палата
Жгутова: брак разрушают не мужья-домохозяйки, а отсутствие стабильной работы

По мнению Кадырова, если у женщин появится больше времени на семью, то это благотворно повлияет на отношения с мужем и детьми.

Ранее глава одного из районов Самаркандской области Баходир Бобононазаров упрекнул местных мужчин в излишней мягкотелости, заявив, что они превратились в домохозяек, сообщает портал Сentralasia.news. Отправляя своих жен и сестер за границу зарабатывать деньги, по словам хокима, они подталкивают их к разрушению семьи. По данным районных властей, только за этот год уехали свыше 5 тысяч женщин и распались почти двести семей.

По теме

Нарбаева о бытовом насилии в Узбекистане: время молчать прошло
Зберовский: мужчинам не хватает гибкости в семейных отношениях
В Узбекистане могут увеличить брачный возраст
Теги:
Семья, Брак, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Проверка боеготовности Вооруженных сил Республики Узбекистан
Орудия - к бою: в Узбекистане проверяют готовность армии
За мгновение до беды: видео спасения семьи при землетрясении на Аляске
Время ожидания загрузки видео в разных странах
В каких странах самый быстрый и медленный интернет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054