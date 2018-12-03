Во благо семьи: в Узбекистане предлагают сократить рабочее время для женщин

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Депутат законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров выступил с инициативой о сокращении рабочего времени для женщин до 16:00, сообщает УзА.

Парламентарий отметил, что в республике 55% семей разводятся из-за бытовых ссор. Конфликты возникают в том числе по причине нехватки времени у супруги. Она должна работать наравне с мужем, а после трудового дня ей еще необходимо заниматься домом и детьми.

По мнению Кадырова, если у женщин появится больше времени на семью, то это благотворно повлияет на отношения с мужем и детьми.

Ранее глава одного из районов Самаркандской области Баходир Бобононазаров упрекнул местных мужчин в излишней мягкотелости, заявив, что они превратились в домохозяек, сообщает портал Сentralasia.news. Отправляя своих жен и сестер за границу зарабатывать деньги, по словам хокима, они подталкивают их к разрушению семьи. По данным районных властей, только за этот год уехали свыше 5 тысяч женщин и распались почти двести семей.